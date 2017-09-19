Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторится

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш – о поражении от «Амкара» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.

– Почему не удалось забить? У «Локомотива» было много шансов.

– Не согласен, что у нас было много шансов – нам было трудно их создавать, – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива». – «Амкар» забил очень быстрый гол, после чего сел в глухую оборону – защищался большими силами, нам пришлось несладко.

– «Локомотив» проиграл, «Зенит» выиграл. У команды до сих пор задача быть на вершине?

– Если говорить объективно, то мы должны завершать чемпионат в пятерке. Должны выигрывать как можно больше матчей дома, особенно с командами вроде той, которая была сегодня. Мы плохо сыграли с «Амкаром». Надеюсь, что это больше не повторится. Нужно сделать выводы после поражения и выиграть ближайшие матчи.

– Что скажете о ничейном результате с «Копенгагеном»?

– Мы неплохо стартовали. Сыграли вничью с командой уровня Лиги чемпионов в гостях. Сейчас мы должны думать о следующих матчах.