Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторится
Полузащитник «Локомотива»
Мануэл Фернандеш – о поражении от «Амкара» (0:1) в матче десятого тура чемпионата
России.
– Почему не удалось
забить? У «Локомотива» было много шансов.
– Не согласен, что у нас было много шансов – нам было трудно их создавать, – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива». – «Амкар» забил очень быстрый гол, после чего сел в глухую оборону – защищался большими силами, нам пришлось несладко.
– «Локомотив» проиграл,
«Зенит» выиграл. У команды до сих пор задача быть на вершине?
– Если говорить объективно, то мы должны завершать чемпионат в пятерке. Должны выигрывать как можно больше матчей дома, особенно с командами вроде той, которая была сегодня. Мы плохо сыграли с «Амкаром». Надеюсь, что это больше не повторится. Нужно сделать выводы после поражения и выиграть ближайшие матчи.
– Что скажете о
ничейном результате с «Копенгагеном»?
– Мы неплохо стартовали. Сыграли вничью с командой уровня Лиги чемпионов в гостях. Сейчас мы должны думать о следующих матчах.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция