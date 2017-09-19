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Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторится

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш – о поражении от «Амкара» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.

– Почему не удалось забить? У «Локомотива» было много шансов.
– Не согласен, что у нас было много шансов – нам было трудно их создавать, – приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива». – «Амкар» забил очень быстрый гол, после чего сел в глухую оборону – защищался большими силами, нам пришлось несладко.

– «Локомотив» проиграл, «Зенит» выиграл. У команды до сих пор задача быть на вершине?
– Если говорить объективно, то мы должны завершать чемпионат в пятерке. Должны выигрывать как можно больше матчей дома, особенно с командами вроде той, которая была сегодня. Мы плохо сыграли с «Амкаром». Надеюсь, что это больше не повторится. Нужно сделать выводы после поражения и выиграть ближайшие матчи.

– Что скажете о ничейном результате с «Копенгагеном»?
– Мы неплохо стартовали. Сыграли вничью с командой уровня Лиги чемпионов в гостях. Сейчас мы должны думать о следующих матчах.

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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