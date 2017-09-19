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«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче четвертого тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Жерар Морено и Пабло Пьятти, забившие на 10-й и 24-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч на 69-й минуте забил Пионе Систо.

«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне и с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре каталонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «кельты» в этот же день примут «Хетафе».

Примера
4-й тур

Матч

Эспаньол - Сельта - 2:1 (2:0)

Голы

Морено 10 (1:0). Пьятти 24 (2:0). Фонтас 69 (2:1).

Состав

Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Хурадо, Пьятти (Гарсия, 62), Лопес Д., Санчес, Дардер (Диоп, 83), Фуэго (Рока, 75), Баптистао, Морено

Сельта: Альварес, Мальо (Хьюльсагер, 82), Кастро, Васс, Кабрал, Фонтас, Лоботка, Систо (Мор, 72), Санчес (Эрнандес, 59), Аспас, Гомес М.

Предупреждения:

Фуэго, 64 - Аспас, 48; Мальо, 55; Гомес М., 76; Кабрал, 77

Судья:

Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Место и дата

18 сентября 22:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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