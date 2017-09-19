«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту»

В заключительном матче четвертого тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Жерар Морено и Пабло Пьятти, забившие на 10-й и 24-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч на 69-й минуте забил Пионе Систо.

«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне и с четырьмя очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре каталонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «кельты» в этот же день примут «Хетафе».

Примера

4-й тур