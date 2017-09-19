«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту»
В заключительном матче четвертого тура чемпионата Испании «Эспаньол»
дома обыграл «Сельту» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Жерар Морено и Пабло
Пьятти, забившие на 10-й и 24-й минутах соответственно, а у гостей единственный
мяч на 69-й минуте забил Пионе Систо.
«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне и с четырьмя
очками занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась
строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем туре каталонцы 21 сентября на выезде сыграют с «Вильярреалом»,
а «кельты» в этот же день примут «Хетафе».
Примера
4-й тур
Матч
Голы
Морено 10 (1:0). Пьятти 24 (2:0). Фонтас 69 (2:1).
Состав
Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Хурадо, Пьятти (Гарсия, 62), Лопес Д., Санчес, Дардер (Диоп, 83), Фуэго (Рока, 75), Баптистао, Морено
Сельта: Альварес, Мальо (Хьюльсагер, 82), Кастро, Васс, Кабрал, Фонтас, Лоботка, Систо (Мор, 72), Санчес (Эрнандес, 59), Аспас, Гомес М.
Предупреждения:
Фуэго, 64 - Аспас, 48; Мальо, 55; Гомес М., 76; Кабрал, 77
Судья:
Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Место и дата
18 сентября 22:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция