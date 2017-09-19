Экс-главный тренер «Авангарда» Сумманен устроил драку у бара в Хельсинки (видео)

Бывший главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Раймо Сумманен устроил драку с прохожим рядом с баром в Хельсинки, сообщает «RT на русском».

55-летний специалист нанес несколько ударов по упавшему человеку, затем он призывал своего оппонента продолжить поединок, однако тот отказался. После чего бывший наставник «Авангарда» покинул место происшествия.

Напомним, под руководством Сумманена омский хоккейный клуб выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2010/11, а в 2012 году команда дошла до финала плей-офф.