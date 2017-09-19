Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-главный тренер «Авангарда» Сумманен устроил драку у бара в Хельсинки (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Раймо Сумманен устроил драку с прохожим рядом с баром в Хельсинки, сообщает «RT на русском».

55-летний специалист нанес несколько ударов по упавшему человеку, затем он призывал своего оппонента продолжить поединок, однако тот отказался. После чего бывший наставник «Авангарда» покинул место происшествия.

Напомним, под руководством Сумманена омский хоккейный клуб выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2010/11, а в 2012 году команда дошла до финала плей-офф.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывший тренер омского «Авангарда» избил человека около стриптиз-клубаЭкс—тренер омского «Авангарда» Раймо Сумманен был зачинщиком потасовки около одного из стриптиз-клубов Хельсинки, как сообщает Iltalehti, со ссылкой на финский журнал Seiska.«Это больной человек! В прямом смысле слова…» Экс-тренер из КХЛ избил прохожего«Это больной человек! В прямом смысле слова…» Экс-тренер из КХЛ избил прохожегоО, смотрите, Раймо Сумманен снова дал о себе знать! Он вляпался в историю в Финляндии, но колоритных случаев хватало и в России.Константин Барулин: Не понимаю, почему в неудачах «Авангарда» крайним оказался яКонстантин Барулин: Не понимаю, почему в неудачах «Авангарда» крайним оказался яГолкипер Константин Барулин в интервью Spb.Sovsport.ru – о «Сочи», «Авангарде» и попадании в национальную сборную России.«Авангард» назначил Корноухова главным тренеромНовым главным тренером «Авангарда» назначен Евгений Корноухов. Контракт 43-летнего специалиста с омским клубом рассчитан на два года.Сумманена в «Авангарде» временно заменит КорноуховЭкс-тренер «Омских Ястребов» Евгений Корноухов, который в этом году работал с резервом «Авангарда», будет исполнять обязанности главного тренера команды.
Футбол
Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне
Футбол
Кристиан Нобоа: Я видел, что не было аута, когда дали пенальти. Или был – точно не знаю
Футбол
Роберто Манчини: «Спартак» не будет чемпионом? Нам предстоит более 20 матчей, случиться может всякое
Футбол
«Зенит» – «Уфа». Голы Дриусси, Кришито и Кокорина (видео)
все новости
Раймо Сумманен
Раймо Сумманенвсе новости