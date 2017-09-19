Артур Нигматуллин: «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин – о победе над «Локомотивом» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

– Насколько тяжело было выдерживать давление соперника на протяжении всего матча – после того как «Амкар» открыл счет на первой минуте?

– Безусловно, против «Локомотива» тяжело играть в любом случае – а тем более после «быстрого» гола в его ворота, – приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем». – В первом тайме мы неплохо справлялись, а вот после перерыва немного «подсели». Но ничего, главное, что выдержали и выполнили установку на игру.

– «Амкар», находясь на последнем месте в турнирной таблице, сейчас должен набирать очки в каждом матче. Но как сделать это на выезде в поединке с одним из лидеров чемпионата?

– Заработать очки в каждом матче очень тяжело, тем более, когда твоя команда находится на последнем месте. Психологически это все равно довлеет над ребятами. Но атмосфера в нашей команде была и остается хорошей. Нужно только выходить на поле и выкладывать все силы, как говорится, с пламенем в груди. Другого варианта нет.

– Согласны, что «Локомотив», владея огромным игровым преимуществом, тем не менее, очень опасных моментов у ваших ворот создать так и не смог?

– «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов. Но несколько возможностей для взятия ворот «Локомотив» все же имел. Например, после дальних ударов, а в первом тайме была еще пара острых эпизодов с их стороны.