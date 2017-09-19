Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Нигматуллин: «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин – о победе над «Локомотивом» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

– Насколько тяжело было выдерживать давление соперника на протяжении всего матча – после того как «Амкар» открыл счет на первой минуте?
– Безусловно, против «Локомотива» тяжело играть в любом случае – а тем более после «быстрого» гола в его ворота, – приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем». – В первом тайме мы неплохо справлялись, а вот после перерыва немного «подсели». Но ничего, главное, что выдержали и выполнили установку на игру.

– «Амкар», находясь на последнем месте в турнирной таблице, сейчас должен набирать очки в каждом матче. Но как сделать это на выезде в поединке с одним из лидеров чемпионата?
– Заработать очки в каждом матче очень тяжело, тем более, когда твоя команда находится на последнем месте. Психологически это все равно довлеет над ребятами. Но атмосфера в нашей команде была и остается хорошей. Нужно только выходить на поле и выкладывать все силы, как говорится, с пламенем в груди. Другого варианта нет.

– Согласны, что «Локомотив», владея огромным игровым преимуществом, тем не менее, очень опасных моментов у ваших ворот создать так и не смог?
– «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов. Но несколько возможностей для взятия ворот «Локомотив» все же имел. Например, после дальних ударов, а в первом тайме была еще пара острых эпизодов с их стороны.

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛБеляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 10-го тура российской премьер-лиги.Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторитсяПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш – о поражении от «Амкара» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схемуКапитан «Зенита» Доменико Кришито – о победе над «Уфой» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарища«Дзюба забьет в следующей игре». Кокорин поддержал товарищаНобоа говорил о конкуренции, Иванович называл игру самой сложной в сезоне, а Кокорин хорошо себя ощущал в роли лучшего бомбардира.Азамат Засеев: Ротация «Зенита» не удивила, у них игроков на два составаПолузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:3).
Футбол
Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне
Футбол
Кристиан Нобоа: Я видел, что не было аута, когда дали пенальти. Или был – точно не знаю
Футбол
Роберто Манчини: «Спартак» не будет чемпионом? Нам предстоит более 20 матчей, случиться может всякое
Футбол
«Зенит» – «Уфа». Голы Дриусси, Кришито и Кокорина (видео)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Артур Нигматуллин
Артур Нигматуллинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости