Артур Нигматуллин: «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов
Голкипер «Амкара»
Артур Нигматуллин – о победе над «Локомотивом» (1:0) в матче десятого тура
чемпионата России.
– Насколько тяжело
было выдерживать давление соперника на протяжении всего матча – после того как
«Амкар» открыл счет на первой минуте?
– Безусловно, против «Локомотива» тяжело играть в любом случае – а тем более после «быстрого» гола в его ворота, – приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем». – В первом тайме мы неплохо справлялись, а вот после перерыва немного «подсели». Но ничего, главное, что выдержали и выполнили установку на игру.
– «Амкар», находясь
на последнем месте в турнирной таблице, сейчас должен набирать очки в каждом
матче. Но как сделать это на выезде в поединке с одним из лидеров чемпионата?
– Заработать очки в каждом матче очень тяжело, тем более, когда твоя команда находится на последнем месте. Психологически это все равно довлеет над ребятами. Но атмосфера в нашей команде была и остается хорошей. Нужно только выходить на поле и выкладывать все силы, как говорится, с пламенем в груди. Другого варианта нет.
– Согласны, что
«Локомотив», владея огромным игровым преимуществом, тем не менее, очень опасных
моментов у ваших ворот создать так и не смог?
– «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментов. Но несколько возможностей для взятия ворот «Локомотив» все же имел. Например, после дальних ударов, а в первом тайме была еще пара острых эпизодов с их стороны.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция