Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в ближайшие дни войдет в тренерский штаб сборной Украины.

«Андрей займет должность селекционера и будет заниматься поиском новых игроков для сборной. Об этом после встречи с Ворониным сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко. Свою работу новый селекционер сборной начнет уже на этой неделе», – говорится на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Напомним, 38-летний Воронин большую часть своей карьеры провел в Германии, где играл за менхенгладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну». Также выступал за английский «Ливерпуль».

В 2010 году перешел в московское «Динамо», в составе которого принял участие в 87 матчах, забил 24 мяча и отдал 20 результативных передач.

С 2002 по 2012 год вызывался в сборную Украины, за которую сыграл в 74 матчах и забил восемь мячей.