Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Воронин в ближайшие дни войдет в тренерский штаб сборной Украины

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в ближайшие дни войдет в тренерский штаб сборной Украины.

«Андрей займет должность селекционера и будет заниматься поиском новых игроков для сборной. Об этом после встречи с Ворониным сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко. Свою работу новый селекционер сборной начнет уже на этой неделе», – говорится на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Напомним, 38-летний Воронин большую часть своей карьеры провел в Германии, где играл за менхенгладбахскую «Боруссию», «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну». Также выступал за английский «Ливерпуль».

В 2010 году перешел в московское «Динамо», в составе которого принял участие в 87 матчах, забил 24 мяча и отдал 20 результативных передач.

С 2002 по 2012 год вызывался в сборную Украины, за которую сыграл в 74 матчах и забил восемь мячей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Пятов: В детстве равнялся на Шовковского и БуффонаГолкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своих футбольных кумирах в детстве.Сергей Сидорчук: По первому тайму матча с Исландией ничто не предвещало бедыИгрок сборной Украины Сергей Сидорчук оценил последние матчи команды в отборочном цикле ЧМ-2018.Андрей Ярмоленко: Ответственность в матче с Косово будет колоссальнаяПолузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко - о заключительных матчах группового этапа чемпионата мира-2018.Андрей Шевченко: С удовольствием приду на встречу с СуркисомГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на критику со стороны президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса по поводу невыхода Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша в стане национальной команды на отборочный матч ЧМ-2018 со сборной Исландии (0:2).Игорь Суркис: Если игроков «Динамо» вызывают в сборную для количества, то реакция будет жесткойПрезидент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приглашения игроков клуба в сборную Украины.
Футбол
Бранислав Иванович: Матч с «Уфой» – один из самых сложных в сезоне
Футбол
Кристиан Нобоа: Я видел, что не было аута, когда дали пенальти. Или был – точно не знаю
Футбол
Роберто Манчини: «Спартак» не будет чемпионом? Нам предстоит более 20 матчей, случиться может всякое
Футбол
«Зенит» – «Уфа». Голы Дриусси, Кришито и Кокорина (видео)
все новости
Украина
Украинакалендарьстатистика
Андрей Воронин
Андрей Воронинвсе новости