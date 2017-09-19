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Владимир Гомельский: Несмотря на поражение, в душе осталось приятное чувство удовлетворения

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Комментатор Владимир Гомельский – о поражении сборной России от команды Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета-2017.

– Несмотря на поражение, в душе осталось приятное чувство удовлетворения, – приводит слова Гомельского «Собеседник». – Эти ребята выступили на максимуме своих возможностей. Они играли в баскетбол, старались и показали игру достаточно высокого класса. Была ли у нас такая команда два или четыре года назад, когда были провальные выступления? По составу – да, была, а по мотивации и сплоченности – нет.

В последней игре Швед сыграл гораздо меньше времени, чем обычно. Когда разрыв в счете в пользу испанцев достиг 18 очков, Сергей Базаревич его сменил, и с середины третьей почти до конца четвертой четверти Леша просидел на «банке». Это не потому, что тренер был им недоволен. Просто последняя игра чемпионата – давайте, ребята, покажите на что вы способны. На что способен Швед, Базаревич уже хорошо понял.

Матч

Испания - Россия - 93:85

Состав

Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)

Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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