Владимир Гомельский: Несмотря на поражение, в душе осталось приятное чувство удовлетворения

Комментатор Владимир Гомельский – о поражении сборной России от команды Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета-2017.

– Несмотря на поражение, в душе осталось приятное чувство удовлетворения, – приводит слова Гомельского «Собеседник». – Эти ребята выступили на максимуме своих возможностей. Они играли в баскетбол, старались и показали игру достаточно высокого класса. Была ли у нас такая команда два или четыре года назад, когда были провальные выступления? По составу – да, была, а по мотивации и сплоченности – нет.

В последней игре Швед сыграл гораздо меньше времени, чем обычно. Когда разрыв в счете в пользу испанцев достиг 18 очков, Сергей Базаревич его сменил, и с середины третьей почти до конца четвертой четверти Леша просидел на «банке». Это не потому, что тренер был им недоволен. Просто последняя игра чемпионата – давайте, ребята, покажите на что вы способны. На что способен Швед, Базаревич уже хорошо понял.