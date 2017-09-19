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Генсек ФИБА-Европа: Результаты Евробаскета очень позитивные

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Генеральный секретарь европейского подразделения Международной федерации баскетбола (ФИБА) Камил Новак подвел итоги Евробаскета.

– Результаты Евробаскета очень позитивные. Все четыре страны, где проводился групповой этап турнира, подарили нам невероятные эмоции, – приводит слова Новака «Российская Газета». – Я бы хотел сделать акцент на аренах, на которых игрались матчи. Стадионы в Клуже, Хельсинки, Тель-Авиве, здесь, в Стамбуле, – это максимально возможный топ-уровень.

– Кто будет претендовать на проведение следующего Евробаскета. И пройдет ли он также в нескольких странах?
– Заявочный процесс еще не начался. Сначала вопрос должен быть рассмотрен на заседании исполнительного комитета ФИБА. Что касается формата, то мы обязательно донесем до общественности все решения, как только они будут приняты.

Напомним, победителем чемпионата Европы стала сборная Словении, обыгравшая в финале команду Сербии со счетом 93:85. В матче за третье место Испанцы с таким же счетом переиграли россиян. 

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