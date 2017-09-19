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Карло Анчелотти: Заработанные очки прибавили нам уверенности в силах

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о предстоящем матче с «Шальке», который состоится в рамках пятого тура чемпионата Германии.

«Мы очень хорошо играли против «Майнца», заработанные очки прибавили нам уверенности в силах. Мы хотим повторить эту игру в матче с «Шальке». Мы сосредоточены на этом матче, он очень важен. У «Шальке» девять очков.

Я считаю, что в данный момент ротация важна. Она способствует высокой мотивации футболистов и поддержанию формы», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Шальке» – «Бавария» состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.

Матч

Шальке 04 - Бавария

Место и дата

19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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