Карло Анчелотти: Заработанные очки прибавили нам уверенности в силах

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти – о предстоящем матче с «Шальке», который состоится в рамках пятого тура чемпионата Германии.

«Мы очень хорошо играли против «Майнца», заработанные очки прибавили нам уверенности в силах. Мы хотим повторить эту игру в матче с «Шальке». Мы сосредоточены на этом матче, он очень важен. У «Шальке» девять очков.

Я считаю, что в данный момент ротация важна. Она способствует высокой мотивации футболистов и поддержанию формы», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Шальке» – «Бавария» состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.