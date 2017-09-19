Карло Анчелотти: Заработанные очки прибавили нам уверенности в силах
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти – о предстоящем матче с «Шальке», который состоится в рамках
пятого тура чемпионата Германии.
«Мы очень хорошо играли против «Майнца»,
заработанные очки прибавили нам уверенности в силах. Мы хотим повторить эту
игру в матче с «Шальке». Мы сосредоточены на этом матче, он очень важен. У
«Шальке» девять очков.
Я считаю, что в данный момент ротация важна. Она способствует высокой мотивации футболистов и поддержанию формы», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, матч «Шальке» – «Бавария» состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
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