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Футболисты «Баварии» Нойер и Роббен пропустят матч с «Шальке»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Футболисты «Баварии» Мануэль Нойер и Арьен Роббен пропустят предстоящий матч пятого тура бундеслиги против «Шальке», сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Нойер на заключительной тренировке перед матчем получил травму левой ноги. Во вторник состоится финальное обследование, на основание которого будет поставлен окончательный диагноз. А Роббен заболел гриппом.

Напомним, матч «Шальке» – «Бавария» состоится сегодня, 19 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.

Матч

Шальке 04 - Бавария

Место и дата

19 сентября 21:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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