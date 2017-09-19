Виктор Гончаренко: Физически после «Бенфики» легче восстановиться, чем морально
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что благодаря
положительным эмоциям от победы в Лиге чемпионов над «Бенфикой» армейцам
удалось переиграть «Ростов».
– Физически после «Бенфики» легче восстановиться, чем
морально. После выездной победы мы были воодушевлены и лучше готовы, поэтому и
обыграли «Ростов». Нам важно было думать об игре с южанами, ведь мы уже много
потеряли очков в турнире.
Обойма? Когда у тебя есть 20 футболистов, то не факт, что
это пойдет впрок. Конкуренция, атмосфера в коллективе может быть не на пользу.
Когда у тебя устоявшаяся обойма, то проблем меньше, – сказал Гончаренко в эфире
«Матч ТВ».
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