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Виктор Гончаренко: Физически после «Бенфики» легче восстановиться, чем морально

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что благодаря положительным эмоциям от победы в Лиге чемпионов над «Бенфикой» армейцам удалось переиграть «Ростов».

– Физически после «Бенфики» легче восстановиться, чем морально. После выездной победы мы были воодушевлены и лучше готовы, поэтому и обыграли «Ростов». Нам важно было думать об игре с южанами, ведь мы уже много потеряли очков в турнире.

Обойма? Когда у тебя есть 20 футболистов, то не факт, что это пойдет впрок. Конкуренция, атмосфера в коллективе может быть не на пользу. Когда у тебя устоявшаяся обойма, то проблем меньше, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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