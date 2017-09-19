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Виталий Петров: Невозможно определить, кто виноват в стартовой аварии в Сингапуре

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Сингапура.

«Думаю, у многих болельщиков есть собственное мнение по поводу стартового столкновения с участием Кими Райкконена, Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. Разобраться в ситуации действительно непросто, но я все же по большей части согласен с судьями – однозначно определить, кто в данной ситуации виноват, почти невозможно, а потому и в наказаниях нет смысла. Это стечение обстоятельств. Сразу несколько факторов совпали, что в результате и привело к такому итогу.

Мне очень сложно ответить на вопрос, чем бы все закончилось, если столкновения на старте не случилось бы. С одной стороны, темп Льюиса под дождем был действительно хорош, он в очередной раз продемонстрировал, насколько классно пилотирует в таких условиях, но мне все-таки кажется, что если бы Феттель сохранил позицию впереди, то обогнать его было бы невероятно сложно – в особенности на этой трассе», - приводит слова Петрова Motorsport.com.

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