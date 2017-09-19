Виталий Петров: Невозможно определить, кто виноват в стартовой аварии в Сингапуре
Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров
прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Сингапура.
«Думаю, у многих болельщиков есть собственное мнение по
поводу стартового столкновения с участием Кими Райкконена, Макса Ферстаппена и
Себастьяна Феттеля. Разобраться в ситуации действительно непросто, но я все же
по большей части согласен с судьями – однозначно определить, кто в данной
ситуации виноват, почти невозможно, а потому и в наказаниях нет смысла. Это
стечение обстоятельств. Сразу несколько факторов совпали, что в результате и
привело к такому итогу.
Мне очень сложно ответить на вопрос, чем бы все закончилось,
если столкновения на старте не случилось бы. С одной стороны, темп Льюиса под
дождем был действительно хорош, он в очередной раз продемонстрировал, насколько
классно пилотирует в таких условиях, но мне все-таки кажется, что если бы
Феттель сохранил позицию впереди, то обогнать его было бы невероятно сложно – в
особенности на этой трассе», - приводит слова Петрова Motorsport.com.