Виталий Петров: Квят пропустил точку торможения, не рассчитав скорость
Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров
прокомментировал сход своего соотечественника Даниила Квята в гонке Гран-при
Сингапура.
«Наверное, к вылету Даниила могло привести то, что он всю
первую часть гонки просидел за Кевином Магнуссеном. Авария случилась сразу
после обгона. Такое иногда бывает: преследуя кого-то, ты в первую очередь
следишь за соперником, его движениями и по сути не смотришь на ориентиры при
торможениях.
Даниил обогнал Кевина и, возможно, пропусти точку
торможения, просто не рассчитав собственную скорость на входе в поворот.
Барьеры здесь находятся очень близко к трассе и таких ошибок не прощают.
В целом, это был отличный Гран При, и даже если кажется, что
после него интрига в чемпионате стала чуть менее яркой, я бы посоветовал не
хоронить ее так рано», – приводит слова Петрова Motorsport.com.