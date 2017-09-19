Виталий Петров: Квят пропустил точку торможения, не рассчитав скорость

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал сход своего соотечественника Даниила Квята в гонке Гран-при Сингапура.

«Наверное, к вылету Даниила могло привести то, что он всю первую часть гонки просидел за Кевином Магнуссеном. Авария случилась сразу после обгона. Такое иногда бывает: преследуя кого-то, ты в первую очередь следишь за соперником, его движениями и по сути не смотришь на ориентиры при торможениях.

Даниил обогнал Кевина и, возможно, пропусти точку торможения, просто не рассчитав собственную скорость на входе в поворот. Барьеры здесь находятся очень близко к трассе и таких ошибок не прощают.

В целом, это был отличный Гран При, и даже если кажется, что после него интрига в чемпионате стала чуть менее яркой, я бы посоветовал не хоронить ее так рано», – приводит слова Петрова Motorsport.com.