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Баскетболисты сборной России сыграют в Нижнем Новгороде и Краснодаре матчи отбора ЧМ-2019

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о предстоящих матчах сборной России в отборе к ЧМ-2019.

– Сыграем первый домашний матч в первом раунде отбора на ЧМ против Бельгии в Нижнем Новгороде, он состоится в конце ноября. Во время зимнего окна пока еще не решено, но думаю, что Москва или Московская область, а летом примем Францию в Краснодаре.

Сейчас у нас идет олимпийский цикл, и для тех ребят, кто играл сейчас на Евробаскете, это может быть последний шанс проявить себя на уровне сборной и завоевать медаль чемпионата мира или Олимпиады, – сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».

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