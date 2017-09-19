Баскетболисты сборной России сыграют в Нижнем Новгороде и Краснодаре матчи отбора ЧМ-2019
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о предстоящих матчах
сборной России в отборе к ЧМ-2019.
– Сыграем первый домашний матч в первом раунде отбора на ЧМ против Бельгии в Нижнем Новгороде, он состоится в конце ноября. Во время зимнего окна пока еще не решено, но думаю, что Москва или Московская область, а летом примем Францию в Краснодаре.
Сейчас у нас идет олимпийский цикл, и для
тех ребят, кто играл сейчас на Евробаскете, это может быть последний шанс
проявить себя на уровне сборной и завоевать медаль чемпионата мира или
Олимпиады, – сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».
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