Александр Бубнов: Пас Краневиттера на Дриусси – высший класс (видео)

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о победе «Зенита» в матче с «Уфой» (3:0) в десятом туре чемпионата России.

– Не могу сказать, что стартовый состав хозяев меня удивил, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – В матче с «Вардаром» Манчини опробовал новую схему, и я предполагал, что она станет основной. Тактические перестановки были вызваны двумя последними ничьими в чемпионате и отсутствием должной агрессии в атакующей линии.

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Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но «Зенит» в этом плане прогрессирует.

Манчини, кажется, нашел оптимальную схему для нынешнего подбора игроков. В отличие от конкурентов, итальянец грамотно использует ротацию, которая не сказывается на результатах, а наоборот идет в пользу. Будет крайне любопытно посмотреть на «Зенит» в гостях у «Краснодара», у которого также есть свой стиль.