Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Пас Краневиттера на Дриусси – высший класс (видео)

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о победе «Зенита» в матче с «Уфой» (3:0) в десятом туре чемпионата России.

– Не могу сказать, что стартовый состав хозяев меня удивил, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – В матче с «Вардаром» Манчини опробовал новую схему, и я предполагал, что она станет основной. Тактические перестановки были вызваны двумя последними ничьими в чемпионате и отсутствием должной агрессии в атакующей линии.

«Зенит» – «Уфа». Голы Дриусси, Кришито и Кокорина (видео)

Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но «Зенит» в этом плане прогрессирует.

Манчини, кажется, нашел оптимальную схему для нынешнего подбора игроков. В отличие от конкурентов, итальянец грамотно использует ротацию, которая не сказывается на результатах, а наоборот идет в пользу. Будет крайне любопытно посмотреть на «Зенит» в гостях у «Краснодара», у которого также есть свой стиль.

Беляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ

Матч

Зенит - Уфа - 3:0 (2:0)

Голы

Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин

Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)

Предупреждения:

нет - Пауревич, 83; Игбун, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Беляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛБеляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛСайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 10-го тура российской премьер-лиги.Виктор Гончаренко: Физически после «Бенфики» легче восстановиться, чем моральноГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что благодаря положительным эмоциям от победы в Лиге чемпионов над «Бенфикой» армейцам удалось переиграть «Ростов».Артур Нигматуллин: «Амкар» играет от обороны, поэтому сопернику тяжело создать много моментовГолкипер «Амкара» Артур Нигматуллин – о победе над «Локомотивом» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторитсяПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш – о поражении от «Амкара» (0:1) в матче десятого тура чемпионата России.Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схемуКапитан «Зенита» Доменико Кришито – о победе над «Уфой» (3:0) в матче десятого тура чемпионата России.
Хоккей
Экс-главный тренер «Авангарда» Сумманен устроил драку у бара в Хельсинки (видео)
Футбол
«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту»
Футбол
Мануэл Фернандеш: Плохо сыграли. Надеюсь, что это больше не повторится
Футбол
Доменико Кришито: Манчини нашел нужную схему
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Себастьян Дриусси
Себастьян Дриуссивсе новости
Матиас Краневиттер
Матиас Краневиттервсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости