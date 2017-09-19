Александр Бубнов: Пас Краневиттера на Дриусси – высший класс (видео)
Футбольный эксперт Александр Бубнов – о победе «Зенита» в
матче с «Уфой» (3:0) в десятом туре чемпионата России.
– Не могу сказать, что стартовый состав хозяев меня удивил, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – В матче с «Вардаром» Манчини опробовал новую схему, и я предполагал, что она станет основной. Тактические перестановки были вызваны двумя последними ничьими в чемпионате и отсутствием должной агрессии в атакующей линии.
«Зенит» – «Уфа». Голы Дриусси, Кришито и Кокорина (видео)
Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но «Зенит» в этом плане прогрессирует.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ЗенитУфа 1:0 9' Себастьян Дриусси @SebadriussiOk pic.twitter.com/BRUKoB14Ke— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 сентября 2017 г.
Манчини, кажется, нашел оптимальную схему для нынешнего подбора игроков. В отличие от конкурентов, итальянец грамотно использует ротацию, которая не сказывается на результатах, а наоборот идет в пользу. Будет крайне любопытно посмотреть на «Зенит» в гостях у «Краснодара», у которого также есть свой стиль.
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Матч
Голы
Дриусси 9 (1:0). Кришито 22 (2:0 - пен.). Кокорин 77 (3:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Краневиттер (Паредес, 86), Ерохин, Нобоа (Капленко, 83), Дзюба, Дриусси (Ригони, 64), Кокорин
Уфа: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Табидзе, Стоцкий (Ванек, 63), Обляков, Игбун, Засеев (Салатич, 75), Пауревич, Фатай (Сысуев, 72)
Предупреждения:
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция