Силва разнял дерущихся Кавани и Неймара в раздевалке «ПСЖ»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва разнял дерущихся Эдинсона Кавани и Неймара в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), сообщает L'Equipe.

По информации французского издания, Кавани и Неймар, повздорившие из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти, решили выяснить отношения на кулаках. Но в драку вмешался Силва, который растащил форвардов в разные стороны.

Ранее сообщалось, что Кавани ушел со стадиона через черный ход, а Неймар отписался от уругвайца в Инстаграме.

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