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Александр Глеб: Не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас – правильно

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

– Я не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас – правильно, – приводит слова Глеба «Известия». – У россиян, как и у белорусов, на уровне ментальности есть такая привычка. Нужно, наоборот, поддерживать своих соотечественников и гордиться ими.

Когда в команде сменяется так много футболистов, это всегда непросто. Я никогда не был тренером, но могу с уверенностью сказать это с позиции игрока. Даже когда из клуба уходит несколько человек, уже очень сложно. А тут что на вход, что на выход — больше десяти футболистов. Безусловно, это стресс, и нужно время, чтобы команда сыгралась и наладила потерянные связи.

Тем более Слуцкий никогда не работал за рубежом. Ему нужно собрать команду, на которую он будет рассчитывать и вокруг которой будет строиться вся игра. Это небыстрый процесс.

Судьба Слуцкого в «Халле» только в руках руководства клуба. Очень хотелось бы, чтобы ему дали как можно больше времени. Думаю, чтобы полностью адаптироваться и сколотить боевой коллектив, необходимо около двух сезонов. Но дадут ли Слуцкому столько времени? Он – сильный специалист, который проходит новый этап в карьере, и не хотелось бы, чтобы в ходе дебютного сезона в Англии его уволили. В любом случае сейчас Слуцкий получает бесценный опыт. 

Напомним, «Халл» по итогам восьми туров чемпионшипа набрал восемь очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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