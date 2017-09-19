Виктор Гончаренко: Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал
возможность перехода полузащитника Александра Головина в лондонский «Арсенал»,
а также рассказал о встрече с Леонидом Слуцким.
– Интерес «Арсенала» к Головину? Я бы пришел к Гинеру и
сказал: «Если вы согласны продавать Головина – я тоже согласен», – приводит
слова Гончаренко «Матч ТВ». – Мы не имеем права чинить препятствий, если это
топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет.
Не так давно встречались с Леонидом Викторовичем (Слуцким –
прим. Ред). Советов друг другу не давали, все прошло в форме дружеской беседы.
Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию. У него сейчас очень плотный
график.
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