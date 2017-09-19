Виктор Гончаренко: Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможность перехода полузащитника Александра Головина в лондонский «Арсенал», а также рассказал о встрече с Леонидом Слуцким.

– Интерес «Арсенала» к Головину? Я бы пришел к Гинеру и сказал: «Если вы согласны продавать Головина – я тоже согласен», – приводит слова Гончаренко «Матч ТВ». – Мы не имеем права чинить препятствий, если это топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет.

Не так давно встречались с Леонидом Викторовичем (Слуцким – прим. Ред). Советов друг другу не давали, все прошло в форме дружеской беседы. Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию. У него сейчас очень плотный график.