«Зенит» разгромил «Уфу», «Локо» дома проиграл «Амкару», а «Ак Барс» забросил 7 шайб «Динамо» (Рига). Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.
В матче десятого тура чемпионата России футболисты «Зенита» забили три безответных мяча «Уфе».
В параллельной встрече московский «Локомотив» дома уступил пермскому «Амкару».
Голкипер железнодорожников Маринато Гилерме извинился перед болельщиками за домашние поражение. А его партнер по команде Мануэль Фернандеш пообещал постараться не допускать подобного.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Квинси Промес – лучшие игроки первой трети РФПЛ по системе «гол+пас».
Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва разнял дерущихся Эдинсона Кавани и Неймара в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0).
«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту» в заключительном матче четвертого тура примеры.
Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в ближайшие дни войдет в тренерский штаб сборной Украины.
Хет-трик Иржи Секача помог «Ак Барсу» разгромить рижское «Динамо», а «Северсталь» всухую обыграла «Салават Юлаев».
Баскетболисты сборной России сыграют в Нижнем Новгороде и Краснодаре матчи отбора ЧМ-2019.
Футболисты «Баварии» Мануэль Нойер и Арьен Роббен пропустят матч с «Шальке».
Видео дня: Экс-главный тренер «Авангарда» Сумманен устроил драку в Хельсинки
Цитата дня: «Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию», – Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА.
Обязательно к прочтению:
Вот и сказочке конец. «Локомотив» проиграл «Амкару», а судья снова «зажег»
Отрыв «Зенита», «хет-трик» «Спартака», осечка «Локомотива». Вся статистика тура
Дикая глупость и провал в «ПСЖ»: две звезды ругаются, а команде только хуже
Неделя в ММА: Шевченко сменит категорию, а лучшего бойца дисквалифицируют
Голосование дня: Беляев, Вандерсон или Гащенков? Выбери лучший гол 10-го тура РФПЛ