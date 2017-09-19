«Зенит» разгромил «Уфу», «Локо» дома проиграл «Амкару», а «Ак Барс» забросил 7 шайб «Динамо» (Рига). Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

В матче десятого тура чемпионата России футболисты «Зенита» забили три безответных мяча «Уфе».

В параллельной встрече московский «Локомотив» дома уступил пермскому «Амкару».

Голкипер железнодорожников Маринато Гилерме извинился перед болельщиками за домашние поражение. А его партнер по команде Мануэль Фернандеш пообещал постараться не допускать подобного.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Квинси Промес – лучшие игроки первой трети РФПЛ по системе «гол+пас».

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва разнял дерущихся Эдинсона Кавани и Неймара в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0).

«Эспаньол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сельту» в заключительном матче четвертого тура примеры.

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в ближайшие дни войдет в тренерский штаб сборной Украины.

Хет-трик Иржи Секача помог «Ак Барсу» разгромить рижское «Динамо», а «Северсталь» всухую обыграла «Салават Юлаев».

Баскетболисты сборной России сыграют в Нижнем Новгороде и Краснодаре матчи отбора ЧМ-2019.

Футболисты «Баварии» Мануэль Нойер и Арьен Роббен пропустят матч с «Шальке».

Видео дня: Экс-главный тренер «Авангарда» Сумманен устроил драку в Хельсинки

Цитата дня: «Звал ли Слуцкий в «Халл»? Только если на экскурсию», – Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА.

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