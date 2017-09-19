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Мирон Маркевич: Хотелось бы завершить карьеру на Украине

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Бывший главный тренер сборной Украины, «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич сообщил, что намерен возобновить тренерскую деятельность.

«Молодым тренерам посоветую, во-первых, обратить внимание на вес, потому что тренер должен быть подтянутым, живым. И это важно! Если ты запустил себя, очень сложно потом восстановить вес, настроение и активность. Футболисты это видят и не всегда хорошо относятся к такому тренеру. Я стараюсь каждое утро пробежаться или покататься на велосипеде. Нужно каждый день быть в движении.

Я работал во всех регионах Украины, у меня была широкая география поездок за границу. Поэтому я уверенно скажу: у нас лучшие люди, и я это почувствовал. Конечно, не всt у нас так, как мы хотели. Но сами люди необыкновенные. Именно сейчас все проверяется.

Мне очень приятно, что у нас государство стало другим. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Люди стали другие. Все поняли, что мы одна нация, кто бы на каком языке ни говорил. Мы едины и должны держаться друг друга. В противном случае нас раздробят и уничтожат. Поэтому объединение народа — это основное. Киев изменился, Днепр, Харьков, Львов. Мне приятно жить в Украине. Очень хотелось бы еще завершить профессиональную работу в Украине, но время покажет», — цитирует Маркевича FootballHub.

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