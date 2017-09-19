Николай Круглов: Надеюсь, что решение МОК по российским спортсменам будет объективным

Серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине Николай Круглов прокомментировал информацию о том, что 28 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв членов института Национальных антидопинговых организаций к МОК отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за допинговых скандалов.

«Искренне надеюсь, что решение МОК будет принято объективное и будет основано на имеющихся фактах — любую просьбу должны обосновывать какие-то неопровержимые доказательства», — приводит слова Круглова «Газета.Ру».