Юрий Бавин: В «Урале» не шутили из-за постоянных ничьих

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился впечатлениями от победного матча с «Рубином» в 10-м туре РФПЛ.

«Рубин» — очень атлетичная команда, агрессивно играет, создает много давления, очень много верховых мячей, подборов, много беготни, работы. Конечно, победа в таком матче на последних минутах, тем более в преддверии кубковой встречи, дает положительные эмоции. И нам, конечно, нужна была победа после серии ничьих. Немного это давило на нас. Эти очки помогают и в эмоциональном плане, и в борьбе в турнирной таблице. С «Краснодаром» на 94-й минуте получили пенальти, а здесь другая ситуация — победный гол на 90-й минуте. Так бывает.

В команде не шутим по поводу постоянных ничьих. Руководство и тренерский штаб говорят, что пора заканчивать, нужно побеждать. Тем более было много матчей, в которых должны были выигрывать. Мешала какая-то секундная потеря концентрации, как до этого с Хабаровском. Но сейчас будем стараться увеличивать количество побед», — приводит слова Бавина «Наш Футбол».