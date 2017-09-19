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Юрий Бавин: В «Урале» не шутили из-за постоянных ничьих

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился впечатлениями от победного матча с «Рубином» в 10-м туре РФПЛ.

«Рубин» — очень атлетичная команда, агрессивно играет, создает много давления, очень много верховых мячей, подборов, много беготни, работы. Конечно, победа в таком матче на последних минутах, тем более в преддверии кубковой встречи, дает положительные эмоции. И нам, конечно, нужна была победа после серии ничьих. Немного это давило на нас. Эти очки помогают и в эмоциональном плане, и в борьбе в турнирной таблице. С «Краснодаром» на 94-й минуте получили пенальти, а здесь другая ситуация — победный гол на 90-й минуте. Так бывает.

В команде не шутим по поводу постоянных ничьих. Руководство и тренерский штаб говорят, что пора заканчивать, нужно побеждать. Тем более было много матчей, в которых должны были выигрывать. Мешала какая-то секундная потеря концентрации, как до этого с Хабаровском. Но сейчас будем стараться увеличивать количество побед», — приводит слова Бавина «Наш Футбол».

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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