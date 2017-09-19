Джастин Азеведо: Секач заслужил свой хет-трик

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо после победы над рижским «Динамо» отметил хет-трик Иржи Секача.



«Иржи все делал как и раньше, но сегодня он провел отличный матч. Он немного переживал из-за того, что шайба не шла в ворота. Но моменты у него были, и это уже хорошо. И сегодня все сработало за него. Он заслужил хет-трик своей работой.



Игра Ландера, который отдал мне передачу? Ландер — прекрасный центрфорвард. Он сделал мне отличный пас», — приводит слова Азеведо официальный сайт клуба.