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Джастин Азеведо: Секач заслужил свой хет-трик

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо после победы над рижским «Динамо» отметил хет-трик Иржи Секача.

«Иржи все делал как и раньше, но сегодня он провел отличный матч. Он немного переживал из-за того, что шайба не шла в ворота. Но моменты у него были, и это уже хорошо. И сегодня все сработало за него. Он заслужил хет-трик своей работой.

Игра Ландера, который отдал мне передачу? Ландер — прекрасный центрфорвард. Он сделал мне отличный пас», — приводит слова Азеведо официальный сайт клуба.

Матч

Ак Барс - Динамо Р - 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Голы:

Секач (Ландер, Азеведо), 5:15 (1:0). Абросимов (Малыхин), 5:34 (2:0). Кристо (Гальярди, МакМиллан), 12:08 (2:1). Секач (Мусин), 27:52 (3:1). Язьков (Малыхин), 28:32 (4:1). Павлов (Скворцов), 34:14 (4:2). Азеведо (Ландер, Секач), 39:56 (5:2 - бол.). Лукоянов (Токранов, Малыхин), 53:46 (6:2). Секач (Марков, Яруллин), 59:59 (7:2 - бол.).

Место и дата

18 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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