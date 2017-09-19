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Михаил Гащенков: «Амкар» находится в тяжелом положении, нужно спасаться

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков прокомментировал победу над «Локомотивом» в 10-м туре РФПЛ.

«Самое главное, что мы показали предельную самоотдачу. Все понимают, в какой непростой ситуации мы находимся, надо спасаться. Главное, чтобы забивала команда, а не отдельные игроки. Надеюсь, мы выправим ситуацию», — приводит слова Гащенкова официальный сайт «Амкара».

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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