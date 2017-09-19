Михаил Гащенков: «Амкар» находится в тяжелом положении, нужно спасаться

Обозреватель «Советского спорта» – о слухах по поводу «сплава» Массимо Карреры игроками.

Евгений Ловчев: Карреру плавят? Полная ерунда! Он просто поплыл

Евгений Ловчев: Карреру плавят? Полная ерунда! Он просто поплыл Обозреватель «Советского спорта» – о слухах по поводу «сплава» Массимо Карреры игроками.

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился впечатлениями от победного матча с «Рубином» в 10-м туре РФПЛ.

Юрий Бавин: В «Урале» не шутили из-за постоянных ничьих

Юрий Бавин: В «Урале» не шутили из-за постоянных ничьих Полузащитник «Урала» Юрий Бавин поделился впечатлениями от победного матча с «Рубином» в 10-м туре РФПЛ.