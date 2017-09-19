Медведев подписал распоряжение о сумме выплат российским призерам ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль.

Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином», — сообщается на официальном сайте Правительства.