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Медведев подписал распоряжение о сумме выплат российским призерам ОИ-2018

Источник:  Официальный сайт Правительства РФКомментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 миллиона рублей – за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль.

Размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином», — сообщается на официальном сайте Правительства.

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