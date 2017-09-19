St. Petersburg Open-2017. Южный против Смита, Кузнецов сыграет с Троицки и другие матчи
В Петербурге пройдет второй игровой день St. Petersburg Open-2017.
Одиночный разряд, первый круг
13:00 - Ричардас Беранкис (Литва) - Даниэль Мазур (Германия);
14:30 - Эрнест Гулбис (Латвия) - Лиам Броуди (Великобритания);
16:30 - Джон Патрик Смит (Австралия) - Михаил Южный (Россия);
18:30 - Андрей Кузнецов (Россия) - Виктор Троицки (Сербия).
Парный разряд, первый круг
14:00 - Маркус Дэниэлл/Марсело Демолинер (Новая Зеландия/Бразилия) - Юлиан Ноул/Александр Пейя (Австрия)
15:30 - Роман Ебавы/Матве Мидделкоп (Чехия/Нидерланды) - Рожерио Дутра Да Силва/Паоло Лоренци (Бразилия/Италия)
17:00 - Ян-Леннард Штруфф/Иржи Веселы (Германия/Чехия) - Джон Патрик Смит/Николас Монро (Австралия/США)
20:00 - Александр Кудрвявцев/Михаил Еглин (Россия) - Михаил Южный/Евгений Донской (Россия).
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.