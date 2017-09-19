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St. Petersburg Open-2017. Южный против Смита, Кузнецов сыграет с Троицки и другие матчи

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Петербурге пройдет второй игровой день St. Petersburg Open-2017.

Одиночный разряд, первый круг

13:00 - Ричардас Беранкис (Литва) - Даниэль Мазур (Германия);

14:30 - Эрнест Гулбис (Латвия) - Лиам Броуди (Великобритания);

16:30 - Джон Патрик Смит (Австралия) - Михаил Южный (Россия);

18:30 - Андрей Кузнецов (Россия) - Виктор Троицки (Сербия). 

Парный разряд, первый круг

14:00 - Маркус Дэниэлл/Марсело Демолинер (Новая Зеландия/Бразилия) - Юлиан Ноул/Александр Пейя (Австрия)

15:30 - Роман Ебавы/Матве Мидделкоп (Чехия/Нидерланды) - Рожерио Дутра Да Силва/Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) 

17:00 - Ян-Леннард Штруфф/Иржи Веселы (Германия/Чехия) - Джон Патрик Смит/Николас Монро (Австралия/США)

20:00 - Александр Кудрвявцев/Михаил Еглин (Россия) - Михаил Южный/Евгений Донской (Россия). 

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

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