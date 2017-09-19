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Веролюб Салатич: Якин звал в «Спартак»? Я не получал предложений из России

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Веролюб Салатич в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сравнил российский и швейцарский чемпионаты и прокомментировал информацию о том, что он в 2014 году мог оказаться в «Спартаке».

- Большая разница между чемпионатами России и Швейцарии?
- Да, здесь очень тяжело играть. Я вышел при счете 0:2 в пользу «Зенита», и нам было трудно отыграться. Мы пропустили еще раз, так что эти 15 минут не могу назвать для себя хорошими.

- Когда главным тренером «Спартака» был Мурат Якин, в Швейцарии писали, что он хотел вас пригласить в Москву. Это правда?
- Нет, это не так. Я не получал предложений из России, - сказал Салатич в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, летом 2014 года СМИ сообщали о том, что на тот момент главный тренер «Спартака» Мурат Якин был заинтересован в приобретении Салатича. 

Ранее игрок выступал за «Грассхоппер», кипрскую «Омонию» и «Сьон», из которого 31-летний швейцарец перешел в «Уфу». 

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