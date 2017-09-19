Беранкис обыграл Мазура и вышел во второй раунд St. Petersburg Open-2017
В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 латвийский теннисист Ричардас Беранкис в трех сетах победил немца Даниэля Мазура.
Счет по сетам - 3:6, 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 36 минут. В следующем раунде Беранкис сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, который оказался сильнее итальянца Паоло Лоренци (7:5, 7:5).
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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