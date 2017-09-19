Евгений Донской: После победы над Федерером говорили, чтобы назвал сына Федей

Российский теннисист Евгений Донской рассказал о реакции на новость о том, что он станет отцом.

– Этим летом вы узнали, что станете отцом. Ваши первые мысли?

– Я был очень рад. Я семейный человек и мне очень хотелось детей. Всегда говорил своим друзьям, что, если бы не теннис ­– у меня давно были бы дети. Я никого не осуждаю, но я не хотел бы быть старым папой для своего ребенка. Чтобы он не просто следил за мной со стороны, но и дружил.

В общем, эмоции просто супер. Мне было неважно: мальчик или девочка, но уже потом с супругой мы сделали мини-вечеринку, на которой узнавали пол ребенка. И тогда я уже начал думать, кого я хочу больше. Решил, что может сначала лучше мальчика, а потом можно и девочку. Больше для галочки, чтобы фамилия дальше шла (смеется).

Все произошло в Дубаи, но не после матча с Федерером. Меня все спрашивают – Женек, ты, наверное, на эмоциях такой матч выдал. Я отвечаю – спокойно, я в номер пришел в 3:30 ночи, а моя жена сидела и с моего телефона отвечала на безграничное количество поздравлений и комментариев. А мне на следующий день играть новый матч, поэтому я лег спать сразу. Хотя из-за эмоций сразу не уснул. Мне еще все говорят, чтобы я его назвал Федей, - сказал Донской корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в марте 2017 года на турнире в Дубаи во втором раунде Донской обыграл Федерера в трех сетах - 3:6, 7:6, 7:6. В третьем раунде россиянин уступил французу Люке Пуи - 4:6, 7:5, 6:7.