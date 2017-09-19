Дэниэлл и Демолинер вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разряде

В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 в парном разряде пара Маркус Дэниэлл/Марсело Демолинер, представляющая Новую Зеландию и Бразилию, обыграла в трех сетах австрийский дуэт Юлиан Ноул/Александр Пейя.

Счет по сетам - 3:6, 6:4, 10:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Во втором раунде новозеландец и бразилец встретятся с победителем встречи Леандер Паес/Раджа Пурав (Индия) - Джеймс Серретани/Фабио Фоньини (США/Италия).

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

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