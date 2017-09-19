Михаил Южный: На US Open-2017 был самый близкий матч с Федерером, который я мог выиграть

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о победе над Джоном-Патрик Смитом в первом рауне St. Petersburg Open (7:6 (8:6), 6:4).



- Приедете в следующем году?

- Следующий год я точно буду играть. Я многое хочу поменять, но на долгую загадывать я не могу. Я с удовольствием приеду, если со мной будет все в порядке.

- Подведите итог US Open-2017.

- Итог один: вылетел во втором круге от Федерера. Да, это был самый близкий матч с Федерером, который я мог выиграть. Но что-то не получилось, говорить можно много, но выводы я сделал. В первую очередь для себя. Жизнь продолжается, все нормально, - передает слова Южного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче первого раунда St. Petersburg Open российский теннисист Михаил Южный в двух сетах обыграл австралийца Джона-Патрик Смита.

Счет по сетам - 7:6 (8:6), 6:4. Во втором раунде Южный встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который был посеян под третьим номером и не принимал участие в первом раунде.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.