Гулбис проиграл Броуди в первом раунде St. Petersburg Open-2017
В матче первого раунда St. Petersburg Open латвийский теннисист Эрнест Гулбис уступил в двух сетах британцу Лиаму Броуди.
Счет по сетам - 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Во втором раунде Броуди встретится с французом Адрианом Маннарино.
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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