Гулбис проиграл Броуди в первом раунде St. Petersburg Open-2017

читайте также

Дэниэлл и Демолинер вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разряде В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 в парном разряде пара Маркус Дэниэлл/Марсело Демолинер, представляющая Новую Зеландию и Бразилию, обыграла в трех сетах австрийский дуэт Юлиан Ноул/Александр Пейя.

Евгений Донской: После победы над Федерером говорили, чтобы назвал сына Федей Российский теннисист Евгений Донской рассказал о реакции на новость о том, что он станет отцом.

St. Petersburg Open-2017. Южный против Смита, Кузнецов сыграет с Троицки. Онлайн В Петербурге идет второй игровой день St. Petersburg Open-2017.

Беранкис обыграл Мазура и вышел во второй раунд St. Petersburg Open-2017 В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 латвийский теннисист Ричардас Беранкис в трех сетах победил немца Даниэля Мазура.