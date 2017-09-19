Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Куньлунь
Футбол  Валенсия- : -Малага
Футбол  Болонья- : -Интер
Футбол  Боруссия М- : -Штутгарт
Футбол  Шальке 04- : -Бавария
Футбол  Барселона- : -Эйбар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гулбис проиграл Броуди в первом раунде St. Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче первого раунда St. Petersburg Open латвийский теннисист Эрнест Гулбис уступил в двух сетах британцу Лиаму Броуди. 

Счет по сетам - 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Во втором раунде Броуди встретится с французом Адрианом Маннарино.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

«Брось, 93 года так бахаем!» Огненное начало главного российского турнира

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэниэлл и Демолинер вышли во второй раунд St. Petersburg Open-2017 в парном разрядеВ матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 в парном разряде пара Маркус Дэниэлл/Марсело Демолинер, представляющая Новую Зеландию и Бразилию, обыграла в трех сетах австрийский дуэт Юлиан Ноул/Александр Пейя.Евгений Донской: После победы над Федерером говорили, чтобы назвал сына ФедейРоссийский теннисист Евгений Донской рассказал о реакции на новость о том, что он станет отцом.St. Petersburg Open-2017. Южный против Смита, Кузнецов сыграет с Троицки. ОнлайнВ Петербурге идет второй игровой день St. Petersburg Open-2017.Беранкис обыграл Мазура и вышел во второй раунд St. Petersburg Open-2017В матче первого раунда St. Petersburg Open-2017 латвийский теннисист Ричардас Беранкис в трех сетах победил немца Даниэля Мазура.Евгений Донской: Сняться в сериале по типу «Друзей» – мечта всей моей жизниЕвгений Донской: Сняться в сериале по типу «Друзей» – мечта всей моей жизниРоссийский теннисист Евгений Донской – о работе на «Евроспорте», эмоциях Андрея Рублева, скором рождении сына и любимом сериале.
Футбол
Дембеле, Рэшфорд, Мбаппе и Доннарумма претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы
Бокс
Александр Калинкин: Реванш боя Головкин – Альварес стоит провести на «нейтральном поле»
Футбол
Время начала матча «Спартак» – «Куньлунь» было изменено из-за игры футбольного «Спартака»
Футбол
Билялетдинов подписал контракт с «Тракаем» на три года
все новости
Адриан Маннарино
Адриан Маннариновсе новости
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбисвсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости