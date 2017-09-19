Игорь Уланов: Игра от обороны - шанс для «Авангарда» в матче против СКА

Известный защитник и тренер Игорь Уланов поделился ожиданиями от матча «Аванграда» против санкт-петербургского СКА.

«На мой взгляд, шансы «Авангарда» минимальны. Да, по составу Омск сегодня способен на равных конкурировать с Санкт-Петербургом — у обеих команд длинная «скамейка», качественные игроки, причем легионеры у «Авангарда», возможно, даже посильнее «армейских». Вот только у СКА есть главный и практически не бьющийся козырь. Этот СКА как команда начал строиться еще со старта прошлого сезона, командные взаимодействия в ней отработаны до автоматизма. Плюс есть ярко выраженный лидер — Илья Ковальчук, который по сравнению с чемпионским сезоном только прибавил. Да и Павел Дацюк, к счастью, не стареет.

«Авангард» проходит этап перестройки. Приглашены интересные шведы, с каждым матчем набирает ход Семенов, который может стать одним из открытий всего сезона, получают шансы другие молодые омичи — Жукенов, Манукян. Тогда как лидеры возрастные — Пережогин, Лемтюгов — постепенно уходят в тень. Вот этот новый «Авангард» только начинает адаптироваться к системе игры Андрея Скабелки, и по большому счету команда еще сырая.

Те принципы игры, на которых настаивает Скабелка, СКА как раз неудобны. Игра от обороны и терпение — вот в чем омский шанс. Также «Авангард», на мой взгляд, один из немногих клубов КХЛ, который в функциональном плане способен конкурировать со СКА. Если пойдет открытый, волновой хоккей от ворот до ворот, у «Авангарда» шансов нет. А вот если Омск закроет игру и затянет ее в овертайм, появится интрига», — цитирует Уланова Russia-Hockey.