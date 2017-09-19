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Обрад Фимич: Четвертое место на Евробаскете - удача для российского баскетбола

Источник:  ИзвестияКомментарии

Баскетбольный агент Обрад Фимич подвел итоги выступления сборной России на Евробаскете-2017.

«Несмотря на поражение от Испании, четвертое место – это большая победа российского баскетбола. Игроки бились до конца в каждой игре, ни к кому не может быть претензий. Тренер проделал хорошую работу. Впервые за последние пять лет в сборной России появилась командная химия. Яркий турнир провел Алексей Швед, который еще раз доказал свой высокий класс.

Возможно, сказалось отсутствие еще одного яркого лидера: в двух заключительных играх было видно, что выиграть только за счет точных попаданий Алексея довольно сложно. У команд-призеров было как минимум по два лидера. Богдан Богданович и Бобан Марьянович — у Сербии, Лука Дончич и Горан Драгич — у Словении, братья Газоль — у Испании.

Думаю, если на следующем крупном турнире в сборной России соберутся те же ребята, а к команде присоединится Сергей Карасев, то она может выступить еще лучше. Большая проблема заключается еще и в том, что большинство ребят получают мало игрового времени в своих клубах. В национальной команде им приходится перестраиваться, и это не всегда быстрый процесс. Надеюсь, после такого успешного чемпионата ситуация изменится», – цитируют Фимича «Известия».

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