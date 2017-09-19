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Петар Занев: О своем 100-м матче за «Амкар» узнал за 10 минут до матча с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Защитник «Амкара» Петар Занев поделился впечатлением от 100-го матча в составе пермского клуба.

«Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет еще больше матчей и побед. Радует, что обыграли «Локомотив» в юбилейный день. Надеюсь, команда начнет играть лучше и потихоньку будем подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.

Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры, в программке «Локомотива». К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл 7 месяцев. Хотелось провести за «Амкар» больше матчей», — цитирует Занева официальный сайт пермского клуба.

Матч

Локомотив - Амкар - 0:1 (0:1)

Голы

Гащенков 1 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)

Предупреждения:

Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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