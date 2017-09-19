Петар Занев: О своем 100-м матче за «Амкар» узнал за 10 минут до матча с «Локомотивом»
Защитник «Амкара» Петар Занев поделился впечатлением от 100-го матча в составе пермского клуба.
«Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет еще больше матчей и побед. Радует, что обыграли «Локомотив» в юбилейный день. Надеюсь, команда начнет играть лучше и потихоньку будем подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.
Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры, в программке «Локомотива». К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл 7 месяцев. Хотелось провести за «Амкар» больше матчей», — цитирует Занева официальный сайт пермского клуба.
Матч
Голы
Гащенков 1 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В. (Рыбус, 46), Пейчинович, Кверквелия, Фарфан, Денисов И., Миранчук А., Миранчук А., Фернандеш, Баринов (Коломейцев, 46), Эдер
Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Милькович, Конде, Занев, Форбс (Салугин, 21), Комолов, Гащенков (Гол, 64), Баланович (Рязанцев, 86)
Предупреждения:
Пейчинович, 39 - Белоруков, 14; Конде, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция