Петар Занев: О своем 100-м матче за «Амкар» узнал за 10 минут до матча с «Локомотивом»

Защитник «Амкара» Петар Занев поделился впечатлением от 100-го матча в составе пермского клуба.

«Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет еще больше матчей и побед. Радует, что обыграли «Локомотив» в юбилейный день. Надеюсь, команда начнет играть лучше и потихоньку будем подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.

Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры, в программке «Локомотива». К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл 7 месяцев. Хотелось провести за «Амкар» больше матчей», — цитирует Занева официальный сайт пермского клуба.