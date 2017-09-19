«ПСЖ» продал 120 тысяч футболок Неймара
«Пари Сен-Жермен»
активно продает футболки форварда Неймара, сообщает Goal.com. С момента прихода 25-летнего бразильца в клуб болельщики
приобрели 120 тысяч его футболок.
Технический партнер клуба опасается, что в ближайшие два месяца может не обеспечить необходимый спрос на товар. Продажи в официальном магазине клуба увеличились еще больше после подписания контракта с форвардом Килианом Мбаппе.
В итоге в первый месяц сезона два новичка обеспечили «ПСЖ» рост продаж маек на 75% по сравнению с этим периодом в прошлом году.
Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» стал рекордным в истории по сумме трансфера (222 миллиона). Через некоторое время второе место в этом списке занял Мбаппе (180 миллионов).
В шести матчах за «ПСЖ» Неймар забил пять голов.