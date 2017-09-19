Российский ходок Иванов убит в Москве

23-летний российский ходок Николай Иванов погиб от ножевого ранения.

«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».