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Александр Касперович: Работа в межсезонье идет по плану, никаких срывов не было

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович подвел итоги сбора команды в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

– У спортсменов горят глаза, они трудятся с большим желанием, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Касперовича. – Работа в межсезонье идет по плану, никаких срывов не было. Последний сбор мы провели в «Жемчужине Сибири» – одном из лучших комплексов мира. Здесь под любую задачу можно найти все средства для работы. Если плохая погода – спокойно уходим со стрельбища в тир. Рельеф трасс – самый разнообразный…

– На что команды делали акцент на сборе в Тюмени?
– У каждой группы были свои цели. Если брать юниорский коллектив Максим Ихсанова – это больше обучающий процесс, работа над функциональным состоянием. Резервисты же уже повышали интенсивность занятий, моделировали соревновательные моменты на огневом рубеже.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде. Кубок IBU стартует 23 ноября в Бейтостолене.

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