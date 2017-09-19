Сергей Абрамов: Болельщикам «Спартака» нужно потерпеть

Защитник московского мини-футбольного «Спартака» Сергей Абрамов оценил выступление команды на старте сезона.

«Перед стартом в новом сезоне наша команда обновилась более чем наполовину. В нынешнем составе мы тренируемся всего месяц, а некоторые из ребят присоединились к коллективу только неделю назад. Пока наша игра оставляет желать лучшего, но было бы гораздо хуже, если бы нам не удалось победить в этом матче.

Поверьте, мы упорно работаем на тренировках для повышения качества командной игры. Постепенно приводим физические кондиции игроков к общему знаменателю и отрабатываем различные тактические схемы.

Болельщики «Спартака» очень требовательны, и, помимо побед, всегда ждут от нас красивой игры, но пока им нужно немного потерпеть. Впереди нас ждет второй этап Кубка России, где нашей команде предстоит сразиться с серьезными соперниками, и будем надеяться, что уже в этих встречах мы сыграем намного лучше и выйдем в 1/8 финала Кубка», — цитирует Абрамова официальный сайт клуба.