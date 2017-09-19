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Директор Московского марафона: Мы улучшили допинговую систему

Источник:  RT на русскомКомментарии

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов рассказал о том, какие изменения произойдут в рамках забега в этом году.

«По сравнению с 2016 годом теперь у нас достаточно качественная работа тайминговой системы, – приводит «RT на русском» слова Тарасова. – Она стала более современной: сейчас у нас есть видеофиксация результатов, которой не было до этого. Кроме того, появилась группа, которая занимается приглашением элитных спортсменов.

Также улучшена допинговая система. Мы долго ждали, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получит полномочия от Британского антидопингового агентства (UKAD) и сможет оказывать услуги по тестированию атлетов».

Московский марафон состоится 24 сентября.

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