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Андрей Будогосский: Известные люди пытаются сформировать судейский «майдан»

Источник:  ТАССКомментарии

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Сегодня у меня нет оснований прекращать свою деятельность, я нахожусь на боевом посту, как это раньше было принято говорить, – приводит ТАСС слова Будогосского. – Я штатный работник Департамента судейства и инспектирования, и как я могу не работать, если я работаю? Я нахожусь на рабочем месте и выполняю свои обязанности и буду продолжать это делать.

Я достаточно зрелый человек, и в связи с этим я прекрасно понимаю, кто сегодня формирует судейский «майдан». То, что известные люди пытаются сформировать такой «майдан», это очевидно. Я осознаю, для чего это делается – они преследуют, видимо, свои собственные интересы в этом деле».

Напомним, Будогосский занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 года.

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