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Светлана Хоркина: Российских атлетов заставляют отказаться от своей страны

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что нынешние международные спортивные организации разрушают олимпийское движение.

— Сейчас Россия находится в непростой ситуации. До сих пор не восстановлен в правах Паралимпийский комитет, и неизвестно, допустят ли олимпийскую сборную до Игр в Пхенчхане. Правы ли международные организации, которые тянут с решением?
— Мне очень неприятно, что топчутся по нашим спортсменам. Но вместе с тем я верю, что справедливость восторжествует и у наших атлетов и паратлетов будет возможность выступать и зимой, и летом на Олимпийских и Паралимпийских играх, - цитирует Хоркину «Газета.Ру» -  Мне бы очень хотелось, чтобы организации, которые своими действиями и докладами портят все международное олимпийское движение, расширили свой кругозор и работали более открыто и не по двойным стандартам — не только под одной стране, а боролись бы за чистоту спорта во всем мире

Также есть большой вопрос к спортсменам, которые получают терапевтические исключения. С одной стороны, к паратлетам их не отнесешь, а с другой — они получают преимущество перед другими участниками соревнований, и это очевидно. И мне сегодня не представляется возможным понять, в какую группу отнести этих спортсменов. Надо бы очертить определенные рамки для профессиональных атлетов и поставить их в равные условия, и возможно тогда олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» снова обретет свое могущество — своего рода спортивную магию.

И самое страшное, когда спортсменов на самых престижных соревнованиях заставляют отказаться от своей страны. Я бы даже сказала, от матери и быть сиротами на большом спортивном празднике, как олимпиада. Хуже ситуации я даже не представить не могу.

— Что должно произойти, чтобы с России сняли все обвинения?
— Я думаю, что только люди, которые по-настоящему переживают за спорт, его идеалы и чистоту, смогут наладить и решить проблемы. Смогут определить единые правила, по которым играет вся международная спортивная семья. Они перестанут искать политику и не будут подвержены различным подводным политическим течениям.

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