Виталий Петров: Столкновение на трассе в Сингапуре – стечение обстоятельств

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал столкновение на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Разобраться в ситуации действительно непросто, но я все же по большей части согласен с судьями – однозначно определить, кто в данной ситуации виноват, почти невозможно, а потому и в наказаниях нет смысла. Это стечение обстоятельств. Сразу несколько факторов совпали, что в результате и привело к такому итогу.



Для начала стоит просто сказать, что никаких претензий к Максу Ферстаппену в данном моменте предъявить невозможно. У него не было шансов как-то избежать столкновения, и инициатором всего этого он точно не был. Максу банально не оставили места два «Феррари», но и кого-то одного из них виновником назначить невозможно.



Кими удался отличный старт. Мне в один момент показалось, что как только он вышел вперед относительно Макса, то чуть-чуть сместился в правую сторону, но если такое движение и было, то совсем уж незначительное. Винить Райкконена в столкновении очень сложно, ведь это Ферстаппен резко сместился в его сторону. Но Макс сам реагировал на действия Феттеля.



Если рассматривать инцидент с позиции Себастьяна, то его тоже сложно в чем-то обвинить. Мы часто видели подобные маневры на стартах. Феттель не выжимал Макса с трассы. Там было еще более чем достаточно места для одной машины, а Кими Себ просто не мог видеть. Многие сейчас говорят, что Феттелю не стоило так рисковать, ведь он ведет борьбу за победу в чемпионате, но мне на самом деле не кажется, что его действия были какими-то особенно агрессивными. Нет, он действовал во вполне привычной манере, пытаясь защитить лидерство, что на этой трассе достаточно важно.



Еще раз: он не выдавливал Макса за пределы трассы, не прижимал его к стене. Он стартовал с поула и все еще был впереди, а потому действовать в подобной манере имел полное право. Проблема только в том, что он не знал о хорошем старте Кими. Обстоятельства сложились таким образом, что пострадали сразу три машины, и в результате схода Феттеля у Льюиса Хэмилтона появилась возможность создать очень хороший отрыв в чемпионате», — написал Петров в своем блоге на Motorsport.