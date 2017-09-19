ВИДЕО ДНЯ: Дзюба перед матчем с «Уфой» дернул девочку за косичку и подставил мальчика, который выводил его на поле

В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Себастьян Дриусси, Доменико Кришито с пенальти и Александр Кокорин.

Перед началом встречи в подтрибунном помещении форвард «Зенита» Артем Дзюба дернул за косичку девочку, которая выводила на поле Александра Кокорина. Когда девочка обернулась, Дзюба сделал вид, что ее трогал мальчик, который должен вывести Дзюбу.

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«Зенит» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Уфа» с десятью баллами идет на 11-м месте.

Напомним, следующий матч команда Роберто Манчини проведет 21 сентября против петербургского «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет с нижегородским «Олимпийцем».

В 11-м туре премьер-лиги петербуржцы 24 сентября на выезде встретятся с «Краснодаром», уфимцы в тот же день дома сыграют с «Арсеналом».