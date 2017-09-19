Тренер погибшего Иванова: Похороны, вероятно, пройдут в среду
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Тренер погибшего ходока Николая Иванова Татьяна Фролова сообщила о возможной дате похорон спортсмена.
«Похороны ориентировочно должны пройти, наверное, завтра. Их организацией занимается брат-близнец Николая. Пока тело следственные органы еще не выдали», - цитирует Фролову «Р-Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что Иванов погиб от ножевого ранения в Москве 15 сентября.
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