Тренер погибшего Иванова: Похороны, вероятно, пройдут в среду

Тренер погибшего ходока Николая Иванова Татьяна Фролова сообщила о возможной дате похорон спортсмена.

«Похороны ориентировочно должны пройти, наверное, завтра. Их организацией занимается брат-близнец Николая. Пока тело следственные органы еще не выдали», - цитирует Фролову «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Иванов погиб от ножевого ранения в Москве 15 сентября.