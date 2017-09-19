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Метеозависимых спасет мох

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Метеозависимых спасет мох

Хорошие новости для тех, кто вынужден откладывать тренировки из-за ухудшающегося вместе с погодой самочувствия.

Российские ученые разработали уникальные суперпродукты, которые помогут лучше переносить магнитные бури, скачки атмосферного давления и резкую смену погоды.

Сотрудники Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова представили мюсли и мармелад из ягеля, хлеб со мхом, мюсли и мармелад из ягеля, хлеб и мясо с пропиткой из экстрактов полезных растений, конфеты на основе водорослей и даже шоколад!

Руководитель проекта, доктор медицинских наук Андрей Лобанов утверждает, что именно арктическая флора, приспособившаяся к суровым северным условиям, может помочь и человеческому организм легче справляться со скверными погодными условиями.

По мнению ученого, концепция таблеток и капсул современному человеку не подходит. Принимать по утрам горсть таблеток – далеко не самая приятная процедура. Лучше заменить их привычными продуктами, содержащими полезные ингредиенты Ямальских мхов и лишайников.

Цены пока не очень демократичные. Буханка хлеба с мхом стоит около 80 рублей. Но производители уверяют, что в перспективе, когда объемы производства вырастут, цена непременно упадет. 

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