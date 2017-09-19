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Подозреваемый в убийстве ходока Иванова задержан

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова, он дал признательные показания.

«Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления. Он полностью признался в содеянном», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что Иванов погиб от ножевого ранения в Москве 15 сентября.

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