Подозреваемый в убийстве ходока Иванова задержан

Полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова, он дал признательные показания.

«Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления. Он полностью признался в содеянном», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что Иванов погиб от ножевого ранения в Москве 15 сентября.