Азар исключил свой переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что никогда не перейдет в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sports.

В летнее трансферное окно имя 26-летнего бельгийца называлось в числе возможных новичков французского клуба. Однако сам Азар исключил, что когда-либо станет игроком «ПСЖ».

«Если я однажды вернусь во Францию, то только в «Лилль», – сказал полузащитник сборной Бельгии.

Напомним, Азар является воспитанником «Лилля», за который играл с 2007 по 2012 годы. За пять сезонов в лиге 1 игрок провел 194 матча и забил 50 голов.

После этого он перешел в «Челси» и начал в составе клуба шестой сезон. Контракт Азара с «синими» рассчитан до 2020 года.