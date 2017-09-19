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В Челябинск привезли кубок мира

Источник:  Znak.comКомментарии

В Челябинск в рамках российского турне прибыл кубок мира по футболу.

«Очень важно, что кубок мира будет находиться на соревнованиях детских дворовых команд «Метрошка», а также на соревнованиях по футболу среди детей, которые остались без попечения родителей. Ребята смогут посмотреть на трофей, сфотографироваться с ним, для них это будет очень ярким событием», — цитирует министра спорта Челябинской области Леонид Одера Znak.

Напомним, чемпионата мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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