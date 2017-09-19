Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Сергея Драчева Анар Аллахверханов сдался ФСБ.

Как сообщают «Риа Новости», Аллахверханов уже дает показания следователям.

Напомним, драка между Аллахверановым и Драчевым произошла утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре Хабаровска. На видео с камер наблюдения, запечатлевших конфликт, видно, как Аллахверанов бьет Драчева ногой в голову, после чего тот падает и теряет сознание. Пауэрлифтера увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы.