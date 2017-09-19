Никита Крюков: Перед олимпийским сезоном я спокоен

Олимпийский чемпион Никита Крюков рассказал о том, как готовится к новому сезону.

– Лето провел хорошо, – приводит АСН «Тюменская Арена». – Были небольшие проблемы с мышцами. Но сейчас уже все нормально. Ждем зиму.

– В августе вы провели сбор в Новой Зеландии…

– Перед Олимпиадой в Сочи мы уже там тренировались. Как и многие другие спортсмены. Та же биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая затем выиграла Игры-2014. Этим летом я тоже провел в Новой Зеландии шикарный сбор, выполнил всю запланированную работу. Плюс не было проблем с реакклиматизацией, когда вернулся. Всё прошло отлично.

– К третьему олимпийскому сезону в карьере подходите уже совсем без нервов? Наверное, в отличие от более молодых партнеров по сборной.

– Пока никакого мандража у парней я не замечаю. Что касается меня, то да – я спокоен. Все-таки за плечами уже богатый багаж опыта. Если надо помочь кому-то из партнеров – я всегда готов. В Тюмени вместе с нами тренируется группа Юрия Бородавко. Там как раз много молодых спортсменов. Я с ними общаюсь, стараюсь давать какие-то дельные советы. Понимаю, что пока парни молодые – главное, не совершить ошибок, которые можно избежать.

Напомним, на счету 32-летнего Крюкова две медали Олимпийских игр. В 2010 году он выиграл личный спринт в Ванкувере, а через четыре года – завоевал серебро в командном спринте в Сочи.